В Приморье 280 попавших под сокращение пожарных снова трудоустроят

ТАСС, 18 ноября. Попавшие под сокращение в октябре 280 сотрудников федеральной противопожарной службы по Приморскому краю получили предложения о трудоустройстве, сообщается на сайте Федерации профсоюзов региона.

В октябре профсоюзная организация уведомила о сокращении 280 пожарных в регионе. Как поясняли ТАСС в региональном ГУ МЧС, в ведомстве идет реорганизация штата, сотрудники будут трудоустроены в структуру управления.

"Все работники второго отряда Федеральной противопожарной службы по Приморскому краю, которых в октябре предупредили о расторжении трудовых договоров в связи с ликвидацией учреждения, получили предложения о трудоустройстве. С 1 января 2020 года в тех же должностях они будут трудиться в государственном казенном учреждении Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.