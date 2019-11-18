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Минздрав рассматривает предложение о сокращении времени продажи алкоголя на час

В министерстве отметили, что опыт применения ограничительных мер уже показал положительную динамику в отношении снижения потребления алкоголя
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© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Минздрав РФ получил предложение Общероссийского народного фронта (ОНФ) о сокращении в стране допустимого временного интервала продажи алкоголя на час - с 23:00 до 22:00. В настоящее время ведомство рассматривает данную инициативу, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Минздрава.

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"Указанные предложения поступили в Минздрав России. В настоящее время Минздравом России с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и представителями экспертного сообщества данные предложения рассматриваются", - говорится в сообщении.

В министерстве также отметили, что опыт применения ограничительных мер уже показал положительную динамику в отношении снижения потребления алкоголя.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на письма, которые ОНФ направил в правительство РФ, Минздрав, Минтруд и другие ведомства сообщила, что ОНФ предлагает внести поправки в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…", который сейчас позволяет продавать алкоголь с 08:00 до 23:00 по местному времени. По данным газеты, эта инициатива направлена на достижение целей национального проекта "Демография".

Снижение показателя смертности мужчин трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. жителей запланировано в рамках национального проекта "Здравоохранение", а в ходе реализации нацпроекта "Демография" Минздрав России разрабатывает дополнительные меры по борьбе с опасным потреблением алкоголя, курением и другими факторами риска.

 

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Россия
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