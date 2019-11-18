МВД намерено к 2025 году обновить базу госрегулирования в сфере миграции

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Правовая, организационная и техническая база государственного регулирования в сфере миграции в России будет обновлена к 2025 году. Об этом говорится в статье первого заместителя министра внутренних дел России Александра Горового, опубликованной в понедельник в журнале "Полиция России".

"К 2025 году будет полностью обновлена правовая, организационная и техническая база государственного регулирования в сфере миграции, что должно обеспечить необходимые условия для содействия ускоренному развитию России, сохраняя при этом для общества и государства безопасность, оберегая материальные и культурные ценности", - отмечается в статье.

По словам Горового, в РФ в ближайшие годы предстоит провести большой объем работы по совершенствованию порядка привлечения иностранных работников. Она, как отметил первый замглавы МВД, должна строиться, исходя из четкого понимания реальных потребностей экономики страны. Иностранным гражданам в России должно быть предоставлено больше возможностей получать госуслуги посредством единого портала в интернете и многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг. Также необходимо провести автоматизацию административных процедур и оснастить для этого подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России современной техникой и оборудованием, подчеркнул Горовой.