В Киеве намерены "сломать" унаследованную от СССР систему психиатрии

КИЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Украины займется разработкой законопроекта, которым будет "полностью сломана" унаследованная от СССР система психического здоровья. Об этом сообщила глава министерства Зоряна Скалецкая.

"Министерство здравоохранения планирует разработать новый проект закона Украины "О психическом здоровье", который должен полностью сломать унаследованную советскую организационную структуру, стратегии и практики системы охраны психического здоровья", - написала она на своей странице в Facebook.

Скалецкая заявила, что одним из приоритетов работы в этом направлении будет "повышение уровня осведомленности относительно психического здоровья в обществе, разработка и внедрение программ преодоления стигмы (клеймо - прим. ТАСС) на национальном и региональном уровне, активное привлечение лиц с психическими и интеллектуальными нарушениями и их семей к диалогу в построении новой системы".

При этом, как дала понять чиновница, Украина воспользуется опытом Литвы. "Литва имеет значительные наработки в области психического здоровья, которыми она готова делиться с нашими специалистами. На встрече с представителями посольства Литовской республики на Украине о сотрудничестве в сфере психического здоровья мы договорились о поддержке Украины в построении системы социализации лиц с психическими расстройствами", - сообщила министр.

После государственного переворота на Украине в 2014 году новые власти страны взяли курс на декоммунизацию и дерусификацию. На практике Киев делает все, чтобы отказаться не только от всего "советского", но также от всего, что напоминает о вековых связях Украины и России.