Эксперты рассказали, из каких стран чаще всего прилетают в Россию

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Больше всего путешественников прилетает в Россию из Белоруссии, Казахстана и Армении. Об этом говорится в исследовании сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.

Спрос на авиабилеты из Белоруссии в РФ в этом году снизился в два раза, но направление все равно лидирует в рейтинге второй год подряд. Число прилетов из Казахстана, напротив, увеличилось двое, однако направление пока занимает вторую позицию. Ранее вторую строчку рейтинга занимала Великобритания, которая за год опустилась на пятую позицию.

Третье место, как и в прошлом году, занимает Армения. Также в 2019 году в Россию часто прилетали из Латвии, Чехии, Германии и Израиля.

В 2018 году в топ входили также Молдавия и Нидерланды, однако в этом году спрос на билеты из этих стран в Россию снизился.

Выводы сделаны на основе данных 2018-2019 годов о покупках на OneTwoTrip из-за границы. В рамках анализа рассматривались авиабилеты туда-обратно, чтобы исключить поток россиян, возвращающихся домой из-за границы.