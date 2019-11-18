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Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: большинство россиян оценивают отношения России и США в негативном ключе

Более половины респондентов характеризуют их как напряженные
Описание
© EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Большинство опрошенных россиян (85%) оценивают нынешние отношения между Россией и США в негативном ключе, при этом более половины респондентов характеризуют их как напряженные (52%). Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Абсолютное большинство россиян (85%) определяют нынешние отношения России и США в негативном ключе, как и год назад (86% в 2018 году). Россияне в основном характеризуют данные отношения как "напряженные" (52%), "прохладные" (20%) или "враждебные" (13%)", - говорится в материалах ВЦИОМ.

Большинство опрошенных считают, что России необходимо активизировать сотрудничество с США в сфере безопасности (52%). Кроме того, россияне также заинтересованы в укреплении культурных (47%), политических (45%) и экономических (42%) связей с США. Более трети участников опроса (39%) также считают необходимым развивать сотрудничество в сфере образования.

Отношение к президенту США Дональду Трампу почти треть опрошенных россиян охарактеризовали как "скорее отрицательное", более половины (53%) заявили, что им все равно, еще 11% оценили свое отношение к американскому лидеру как "скорее положительное". "Чаще безразличие высказывает молодежь 18-24 лет (71%), а среди старшего поколения 45-59 и 60+ лет преобладают негативные оценки (по 37%)", - отмечается в результатах исследования.

Почти половина участников опроса (47%) высказали мнение, что отношения между Россией и США останутся без изменений в ближайшие несколько лет. Положительно настроенных к улучшению отношений между странами почти столько же, сколько негативно - 19% и 20% соответственно.

Теги
СШАРоссияТрамп, ДональдОпросы общественного мнения
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