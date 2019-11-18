Суд отказался поддержать претензии прокуратуры к Росрыболовству по поводу "китовой тюрьмы"

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Хабаровского края отказался признавать незаконными выданные Росрыболовством разрешений на добычу белух, косаток и моржей для центра реабилитации морских животных в бухте Средней, на чем настаивала природоохранная прокуратура. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в надзорном ведомстве.

В мае 2019 года Южно-Сахалинский городской суд признал незаконными некоторые решения Росрыболовства. В частности, речь шла об утверждении допустимого объема вылова косаток и белух в 2018 году, распределении квот на их вылов и утверждении планов рыболовства в культурно-просветительских целях. Кроме того, Фрунзенский районный суд Владивостока летом 2019 года признал ООО "Белый кит", ООО "Афалина", ООО "Сочинский дельфинарий" и ООО "Океанариум-ДВ", которые выловили животных, нарушившими правила рыболовства. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура 10 октября подала в суд иск о признании незаконными выданных Росрыболовством разрешений на отлов этих животных.

"Суд отказал в удовлетворении иска прокуратуры, сейчас мы ждем мотивированное решение, которое должно поступить к нам в течение пяти дней. После этого мы планируем его обжаловать", - сообщил представитель надзорного ведомства.