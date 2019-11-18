В ЛДПР просят главу ФАС проверить обоснованность льгот на парковку для машин каршеринга

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР - вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и замглавы фракции Ярослав Нилов - обратились к руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорю Артемьеву с просьбой проверить обоснованность льгот на стоимость парковки для операторов каршеринга в Москве. Текст письма в понедельник распространила пресс-служба Нилова.

В своем обращении парламентарии указывают на то, что на фоне проблемы нехватки парковочного пространства в столице "автомобили системы каршеринга используют для стоянки платные парковочные места на улицах города по сверхльготным расценкам". В итоге стоимость парковки для машин каршеринга оказывается с среднем в восемь раз ниже тарифа для автолюбителей с личным транспортом. По словам депутатов, это приводит к тому, что "каршеринговые автомобили занимают платные парковочные места по минимальным расценкам или вообще без оплаты, что в немалой степени является причиной дефицита парковочных мест в Москве".

В связи с этим депутаты просят Артемьева "дать поручение проверить, на каком основании система каршеринга пользуется столь беспрецедентными льготами". Кроме этого они просят ФАС выразить свою позицию по поводу перевода компаний каршеринга на обычную систему оплаты парковок.

Аналогичное обращение направлено мэру Москвы Сергею Собянину, уточнили в пресс-службе Нилова.