В авиакомпании "Победа" опровергли информацию об обысках

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Публикации об обысках в офисах лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") не соответствуют действительности, заявил ТАСС в понедельник источник в компании.

Ранее о проведении обысков транспортной прокуратурой сообщил канал "Незыгарь" в Telegram.

"Никаких обысков в "Победе" не было и нет", - сказал источник ТАСС.

"Победа" начала работать в сентябре 2014 года. Компания неоднократно привлекала к себе внимание прокуратуры: так, сейчас надзорное ведомство проверяет сообщения о планах "Победы" повысить тарифы на международные перелеты на 28 октября.