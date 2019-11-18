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Мэр Казани стал руководителем Всемирной ассоциации городов при ООН

В мэрии города отметили, что избрание Ильсура Метшина свидетельствует о высоком авторитете Российской Федерации на международной арене

КАЗАНЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Мэр Казани Ильсур Метшин возглавил Консультативный комитет местных органов власти (United Nations Advisory Committee of Local Authorities, UNACLA) при Организации Объединенных Наций. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба мэрии Казани.

Решение об избрании нового президента ассоциации было принято на VI Конгрессе Всемирной организации "Объединенные города и местные власти", проходившем с 11 по 15 ноября в городе Дурбан (ЮАР).

"Среди других претендентов на пост были мэр Лиссабона Фернандо Медина, мэр Барселоны Ада Колау и президент Ассоциации мэров Королевства Марокко Мухаммед Будра. Однако по итогам выборов Консультативный комитет возглавил Ильсур Метшин. Впервые столь высокий пост занял представитель нашей страны, что свидетельствует о высоком авторитете Российской Федерации на международной арене", - говорится в сообщении на сайте мэрии.

Консультативный комитет избирается на три года. Организация представляет интересы более 320 тыс. муниципалитетов мира. Структура создана для того, чтобы отстаивать интересы местного самоуправления в ООН, содействовать диалогу между местными органами власти и национальными правительствами и обмениваться лучшими практиками.

В VI Конгрессе Всемирной организации "Объединенные города и местные власти" приняли участие свыше 3 тыс. представителей различных муниципалитетов мира.

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