Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин отметил вклад бюро "Вымпел" в обеспечение национальной безопасности России

Президент подчеркнул, что это предприятие по праву считается одним из мировых лидеров в сфере разработки и производства высокоточного авиационного вооружения

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив конструкторского бюро "Вымпел" имени И. И. Торопова с 70-летием со дня его создания. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Конструкторское бюро "Вымпел" по праву считается одним из мировых лидеров в сфере разработки и производства высокоточного авиационного вооружения. Многие поколения ваших предшественников своим добросовестным трудом внесли значимый вклад в развитие отечественной промышленности и науки, в обеспечение обороноспособности и национальной безопасности страны", - подчеркнул президент.

Путин также выразил уверенность, что благодаря приверженности традициям и основательной производственной базе бюро продолжит эффективно решать ответственные задачи, а также выпускать конкурентоспособные образцы военной техники.

"Вымпел" - одно из ведущих российских конструкторских бюро, занимающееся разработкой и производством управляемых ракет класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность". Бюро было образовано 18 ноября 1949 года на базе авиационного завода №134 в Тушино.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
МИД КНР назвал "ошибкой" посещение министром Швеции награждения китайского публициста
Задержанного в Китае Гуй Миньхая наградили заочно
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС