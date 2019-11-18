Путин отметил вклад бюро "Вымпел" в обеспечение национальной безопасности России

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив конструкторского бюро "Вымпел" имени И. И. Торопова с 70-летием со дня его создания. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Конструкторское бюро "Вымпел" по праву считается одним из мировых лидеров в сфере разработки и производства высокоточного авиационного вооружения. Многие поколения ваших предшественников своим добросовестным трудом внесли значимый вклад в развитие отечественной промышленности и науки, в обеспечение обороноспособности и национальной безопасности страны", - подчеркнул президент.

Путин также выразил уверенность, что благодаря приверженности традициям и основательной производственной базе бюро продолжит эффективно решать ответственные задачи, а также выпускать конкурентоспособные образцы военной техники.

"Вымпел" - одно из ведущих российских конструкторских бюро, занимающееся разработкой и производством управляемых ракет класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность". Бюро было образовано 18 ноября 1949 года на базе авиационного завода №134 в Тушино.