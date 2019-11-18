Аэропорт Благовещенска возобновил работу, прерванную из-за снегопада

ТАСС, 18 ноября. Аэропорт Благовещенска возобновил работу, прерванную в понедельник утром из-за обильного снегопада и плохой видимости. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

"В 16:55 (10:55 мск) мы приняли самолет авиакомпании Nordwind Airlines из Москвы. Ожидаем прибытие самолетов, которые были отправлены на запасной аэродром в Хабаровске, а также борт из московского аэропорта Домодедово", - сказал собеседник агентства.

По данным синоптиков, в Благовещенске за ночь выпало 7 мм осадков - это половина месячной нормы ноября. Снегопад прошел и в других городах региона, например в Белогорске и Свободном. Более ста единиц спецтехники вышло на расчистку автодорог в Приамурье, 30 снегоуборочных машин работало в областном центре.

Из-за снегопада в аэропорту Благовещенска было отложено прибытие шести авиарейсов из Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга и Южно-Сахалинска. Кроме того, задерживался вылет трех самолетов: двух - в Москву, одного - во Владивосток.