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Центры развития народных промыслов Кавказа откроются в декабре в Дербенте и Грозном

Они будет включать в себя организацию семинаров и лекций для мастеров с участием специалистов в области маркетинга

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Первые Центры развития народных промыслов Северного Кавказа откроются в декабре в городе Грозный в Чеченской Республике и в дагестанском Дербенте, написал в понедельник в своем аккаунте в Instagram первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов.

"По моему поручению фонд "Посети Кавказ" начинает создавать Центры развития народных промыслов Северного Кавказа. Первые два в декабре откроются в Дербенте и Грозном", - говорится в сообщении.

Байсултанов отметил, что работа центров будет включать в себя организацию семинаров и лекций для мастеров с участием специалистов в области маркетинга, художественного и производственного дизайна, продвижения, экономики культуры, мастер-классов, на которых все желающие смогут постичь азы народного художественного искусства Северного Кавказа. Предполагается также создание каталога "Народные художественные промыслы Северного Кавказа" в печатном и электронном виде.

Поясняется, что в дальнейшем модель работы центров развития промыслов планируется масштабировать и на другие регионы Северо-Кавказского федерального округа.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестанЧечня
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