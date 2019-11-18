Один из древнейших храмов Москвы передали РПЦ

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Храм мученика Трифона в Напрудном XV - начала XVI века в Москве передан Русской православной церкви (РПЦ), сообщается в понедельник на сайте финансово-хозяйственного управления РПЦ.

"Издано распоряжение Департамента городского имущества города Москвы <…> о передаче в собственность Русской православной церкви здания храма мученика Трифона в Напрудном <…> Церковь мученика Трифона в Напрудном - одна из наиболее древних в Москве", - говорится в сообщении.

Храм мученика Трифона, является одним из самых древних архитектурных памятников Москвы, его построили в конце XV - начале XVI веков, а в XIX веке расширили - к нему пристроили колокольню и два придела, южный во имя святителя Николая Чудотворца и северный в честь Филарета Милостивого. В 1812 году храму была передана частица мощей святого Трифона Апамейского, которая хранилась в храмовой иконе. В 1930 году храм закрыли, а в 1940-е годы провели его реставрацию. Богослужения в храме, являющемся объектом культурного наследия федерального значения, возобновили в 1992 году.