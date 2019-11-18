Глава ГИБДД подтвердил, что в ближайшее время изменения в ПДД вноситься не будут

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Госавтоинспекция в ближайшее время не планирует вносить кардинальных изменений в Правила дорожного движения, чтобы не путать водителей. Об этом журналистам сообщил глава ГИБДД России Михаил Черников.

"Мы говорили, что в правила дорожного движения мы вводим мораторий и для того, чтобы сегодня вводить какие-то новеллы, необходимо это комплексно изучать. Поэтому есть специальная группа, которая создана и рассматривает те или иные новшества, которые можно ввести. Но в ближайшее время вносить какие-то изменения в ПДД, постоянно запутывая водителя и участников дорожного движения, конечно, не планируется", - сказал он.

Ранее начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин сообщил ТАСС, что Госавтоинспекция не планирует в течение двух лет вносить кардинальные изменения в свод существующих правил дорожного движения.