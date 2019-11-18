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Россияне пожертвовали €1 млн на восстановление Венеции после наводнения

Эта сумма пойдет на ликвидацию последствий ЧП

РИМ, 18 ноября. /ТАСС/. Посольство Италии в РФ собрало сумму €1 млн в счет пожертвований на ликвидацию последствий наводнения в Венеции, вызванного рекордным и самым продолжительным за последние почти 150 лет феноменом "высокой воды". Об этом агентству ANSA в понедельник сообщил посол Италии Паскуале Терраччано.

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Как указывает агентство, эта сумма поступила от российских граждан. Кроме того, во вторник диппредставительство начинает кампанию "солидарности Венеции", которую откроет концерт прославленного дирижера, художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева.

С соответствующим призывом к итальянским посольствам за рубежом обратился ранее министр иностранных дел Луиджи Ди Майо. При этом в МИД указали, что помощь необязательно должна быть финансовой.

Теги
ИталияРоссияГергиев, Валерий АбисаловичДи Майо, Луиджи
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