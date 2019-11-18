Россияне пожертвовали €1 млн на восстановление Венеции после наводнения

РИМ, 18 ноября. /ТАСС/. Посольство Италии в РФ собрало сумму €1 млн в счет пожертвований на ликвидацию последствий наводнения в Венеции, вызванного рекордным и самым продолжительным за последние почти 150 лет феноменом "высокой воды". Об этом агентству ANSA в понедельник сообщил посол Италии Паскуале Терраччано.
Как указывает агентство, эта сумма поступила от российских граждан. Кроме того, во вторник диппредставительство начинает кампанию "солидарности Венеции", которую откроет концерт прославленного дирижера, художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева.
С соответствующим призывом к итальянским посольствам за рубежом обратился ранее министр иностранных дел Луиджи Ди Майо. При этом в МИД указали, что помощь необязательно должна быть финансовой.