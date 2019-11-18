Роскомнадзор приостановил аккредитацию экспертов, проводивших анализ творчества Крида

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Роскомнадзор приостановил аккредитацию экспертов, проводивших анализ творчества певца Егора Крида и признавших его музыку деструктивной, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор приостановил на 120 дней действие аттестатов об аккредитации специалистов, проводивших экспертизу песен Егора Крида, - отметили в ведомстве. - Данная экспертиза не соответствует требованиям к проведению комплексного анализа информационной продукции".

Приказ подписан главой Роскомнадзора Александром Жаровым. Он приостанавливает действие аттестатов об аккредитации трех экспертов. По истечении указанного срока будет решаться вопрос об окончательном лишении аккредитации данных специалистов.

В ведомстве напомнили, что на Роскомнадзор возлагаются полномочия по аккредитации экспертов , которые вправе проводить экспертизу информационной продукции на соответствие знаку возрастной маркировки. После аккредитации эксперт или экспертная организация на основании заключенного договора работает самостоятельно по заказам сторонних организаций. Работу специалистов оплачивает заказчик. Роскомнадзор обязан публиковать результаты проведенных экспертиз на своем официальном сайте.

Об экспертизе

В октябре на сайте ведомства было опубликовано исследование музыки российского исполнителя Егора Крида. Аккредитованные ведомством эксперты заявили, что творчество музыканта деструктивно и причиняет вред детям.

Эксперты утверждали, в частности, что музыкант "является представителем антироссийской агрессивной субкультуры рэперов, которые несут антиценности сатанизма через музыку".