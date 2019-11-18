Глава ГИБДД связал высокую смертность россиян в ДТП с масштабом страны

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Высокая смертность на дорогах России связана с масштабом страны и с протяженностью дорог, но в целом в этом году наблюдается тенденция к снижению смертности в ДТП, сообщил ТАСС глава ГИБДД РФ Михаил Черников.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на спецпосланника генсека ООН по безопасности дорожного движения Жана Тодта сообщали, что главные причины высокой смертности россиян на дорогах связаны с недостатком образования водителей и пешеходов, вождением в нетрезвом виде, а также с использованием телефонов за рулем и правовым регулированием дорожных нарушений.

"Конечно же, РФ очень тяжело сравнивать с теми странами, которые имеют меньшие площадь и протяженность автодорог. Но в целом в России в этом году наблюдается снижение числа погибших на дорогах на 1,5 тыс. человек. То, что было озвучено (заявление Тодта - прим. ТАСС), рассматриваются глобально на площадке ООН. Такие проблемы существуют во всех странах Европы: это и разговоры по телефону, и отвлечение на соцсети", - сказал Черников. По его словам, пока у мирового сообщества нет инструментария для борьбы с такими проблемами на дорогах.