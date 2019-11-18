На портале госуслуг создадут единое окно для заявлений

ГОРКИ, 18 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ приняло постановление, направленное на улучшение со следующего года системы обратной связи с гражданами на едином портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru). Об этом сообщил в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании со своими заместителями.

По его словам, согласно постановлению, на портале, в частности, "должно быть создано единое цифровое окно обратной связи граждан и юридических лиц с органами власти всех уровней и структурами, которые им подчинены". Здесь также можно будет отслеживать ход рассмотрения жалобы и контролировать качество работы государственных органов, отметил глава кабмина.

Кроме того, продолжил Медведев, "есть идея, чтобы через этот портал можно было осуществлять юридически значимые действия - в частности, совершать сделки купли-продажи имущества с использованием электронной подписи".

"И есть также предложение использовать его [портал госуслуг] для информирования людей на основании данных в их личном профиле, который создан на этом портале, о подаче заявления или о получении каких либо льгот, которые могли просто быть неизвестны людям, но на которые они имеют право", - заключил премьер-министр.

"Сейчас эти функции закреплены уже нормативно в рамках принятого [правительством] решения, но их техническая реализация будет происходить в следующем году", - сказал Медведев, подчеркнув, что соответствующие ведомства должны быть к этому готовы.