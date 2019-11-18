Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Росгидромете назвали опасным создание крупных искусственных территорий в Невской губе

Начальник Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валерий Цепелев считает, что это может создать угрозу наводнения в городе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Дальнейшее создание новых крупных намывных территории в акватории Невской губы Финского залива в Санкт-Петербурге может создать угрозу наводнения в городе при закрытой дамбе. Об этом сообщил начальник Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валерий Цепелев.

"Все, что могли насыпать - насыпали. <...> Наша позиция такова - дальнейший намыв в Невской губе приведет к уменьшению времени ее заполнения [водой при закрытой дамбе]. Нужно оценивать размеры намывов, например, намыв большого острова, составляющего 4% от площади Невской губы - это действительно серьезное уменьшение времени", - сказал он на пресс-конференции в Петербургском информационном центре ТАСС.

При этом Цепелев отметил, что в дальнейшем, по мнению синоптиков, возможно создание лишь небольших намывных территорий у берегов, не критически влияющих на уменьшение акватории Невской губы.

Цепелев также пояснил, что принцип работы закрытой дамбы похож на ванну, слив которой закрыт пробкой. В случае, если дамба закрыта - в нее поступает вода из Невы и не уходит дальше в Финский залив. "Моделирование показало, что при высоком уровне воды в Ладожском озере [откуда поступает вода в Неву] достаточно 48 часов, чтобы уровень воды стал опасным", - сказал Цепелев. При этом он подчеркнул, что такие расчеты актуальны только при высоком уровне воды в Ладоге и закрытой дамбе, при пониженном уровне воды в Ладоге это время увеличится.

Создание намывных территорий предусматривает искусственное расширение территории суши для последующего строительства на ней. В акватории Финского залива существует несколько таких территорий, в частности, на Васильевском острове в Петербурге на ней построен порт "Морской фасад" и несколько жилых комплексов. Еще одну крупную территорию недавно намеревалась построить фирма "Зингер Девелопмент", однако затем власти отозвали разрешение на строительство. Оспорить отзыв разрешения компании не удалось в арбитражах Петербурга и Верховном суде РФ.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Московские врачи впервые в России прооперировали рак простаты без разрезов
Операции по новой методике внедрят в регулярную практику больницы им. С. И. Спасокукоцкого, в год врачи смогут выполнять около 100 аналогичных вмешательств бесплатно для пациента
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС