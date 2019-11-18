В Росгидромете назвали опасным создание крупных искусственных территорий в Невской губе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Дальнейшее создание новых крупных намывных территории в акватории Невской губы Финского залива в Санкт-Петербурге может создать угрозу наводнения в городе при закрытой дамбе. Об этом сообщил начальник Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валерий Цепелев.

"Все, что могли насыпать - насыпали. <...> Наша позиция такова - дальнейший намыв в Невской губе приведет к уменьшению времени ее заполнения [водой при закрытой дамбе]. Нужно оценивать размеры намывов, например, намыв большого острова, составляющего 4% от площади Невской губы - это действительно серьезное уменьшение времени", - сказал он на пресс-конференции в Петербургском информационном центре ТАСС.

При этом Цепелев отметил, что в дальнейшем, по мнению синоптиков, возможно создание лишь небольших намывных территорий у берегов, не критически влияющих на уменьшение акватории Невской губы.

Цепелев также пояснил, что принцип работы закрытой дамбы похож на ванну, слив которой закрыт пробкой. В случае, если дамба закрыта - в нее поступает вода из Невы и не уходит дальше в Финский залив. "Моделирование показало, что при высоком уровне воды в Ладожском озере [откуда поступает вода в Неву] достаточно 48 часов, чтобы уровень воды стал опасным", - сказал Цепелев. При этом он подчеркнул, что такие расчеты актуальны только при высоком уровне воды в Ладоге и закрытой дамбе, при пониженном уровне воды в Ладоге это время увеличится.

Создание намывных территорий предусматривает искусственное расширение территории суши для последующего строительства на ней. В акватории Финского залива существует несколько таких территорий, в частности, на Васильевском острове в Петербурге на ней построен порт "Морской фасад" и несколько жилых комплексов. Еще одну крупную территорию недавно намеревалась построить фирма "Зингер Девелопмент", однако затем власти отозвали разрешение на строительство. Оспорить отзыв разрешения компании не удалось в арбитражах Петербурга и Верховном суде РФ.