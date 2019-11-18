Москалькова уверена, что Бутина найдет "интересную форму" работы в Госдуме

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Россиянка Мария Бутина, осужденная в США и вернувшаяся на родину, может найти в Госдуме "интересную форму работы". Об этом сообщила в понедельник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече с Бутиной.

Ранее глава комитета нижней палаты по международным делам Леонид Слуцкий не исключил, что предложит Бутиной работать в комитете.

"Мне стало известно, что вам поступило предложение от Слуцкого прийти работать в Госдуму, в комитет вместе с ним...Уверена, что сможете с ним найти новые, интересные формы работы", - сказала Москалькова. Она отметила, что это "очень интересное предложение и с точки зрения собственного социального опыта, и с профессиональной позиции".

"Мы с вами встречаемся 22-го числа у Слуцкого. Надеюсь, что вы уже будете в роли сотрудника [Госдумы]", - сказала Москалькова.

Приехавшая в США на учебу Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года. Москва характеризовала обвинения в адрес Бутиной как сфабрикованные и требовала ее освобождения из-под стражи. Россиянка 13 декабря 2018 года в суде столичного округа Колумбия признала вину по одному из пунктов обвинения, который касался нарушения законов об иноагентах в США, и 26 апреля 2019 года была приговорена к 1,5 годам тюремного заключения. С учетом уже отбытого перед этим под стражей времени и примерного поведения россиянку освободили 25 октября, 26 октября она вернулась на родину.