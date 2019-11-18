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Россияне стали чаще получать британские визы

99% из всех заявлений были успешными, отметили в посольстве Великобритании в Москве

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Количество британских виз, выданных гражданам России с июля 2018 года по июль 2019 года, увеличилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2017-2018 годов. Такую статистику привело в понедельник посольство Великобритании в Москве в своем Telegram-канале.

"С 1 июля 2018 г. по 31 июня 2019 г. мы выдали около 146 тыс. виз гражданам России (увеличение примерно на 3% в годовых показателях). Из всех заявлений 99% были успешными - один из самых высоких показателей в мире", - говорится в сообщении.

В дипмиссии отметили, что рассмотрение заявления на стандартную визу занимает 15 рабочих дней, а срочное рассмотрение - 3-5 рабочих дней.

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ВеликобританияРоссия
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