Более 600 проектов инициативного бюджетирования реализуют в Чувашии в 2019 году

ЧЕБОКСАРЫ, 18 ноября. /ТАСС/. Более 600 проектов инициативного бюджетирования, механизм которого предполагает непосредственное участие жителей, реализуют в Чувашии до конца 2019 года, сообщает в понедельник пресс-служба правительства республики.

"В 2019 году в республике реализуется 622 проекта инициативного бюджетирования, наиболее востребованными среди населения являются проекты по ремонту объектов ЖКХ и по ремонту автомобильных дорог", - цитирует пресс-служба слова и.о. министра сельского хозяйства Чувашии Татьяны Рябининой.

По данным пресс-службы, в 2019 году количество проектов инициативного бюджетирования по сравнению с 2017 годом возросло в шесть раз - с 103 до 622, а общий объем финансирования в 4,6 раза - с 82,6 млн до 378,1 млн рублей. Помимо ремонта дорог и объектов ЖКХ, из бюджета Чувашии поддерживаются проекты по созданию детских площадок, спортивных объектов и мест отдыха для жителей республики.

В свою очередь, глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, что инициативное бюджетирование становится "весьма востребованным и эффективным механизмом" для решения вопросов в районах республики, поэтому нужно "активнее привлекать горожан" к участию в общественной жизни.

"Когда жильцы сами участвуют в благоустройстве собственных дворов, то там потом и порядок лучше поддерживается и фактов вандализма гораздо меньше. Но средства населения нужно использовать очень бережно, аккуратно, рачительно. Должна быть налажена публичная отчетность", - уточнил Игнатьев, слова которого приводит пресс-служба.

Инициативное бюджетирование - это совокупность разнообразных, основанных на гражданской инициативе практик по решению вопросов местного значения при непосредственном участии жителей в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств. Инициатива включает в себя также последующий контроль со стороны жителей за реализацией отобранных проектов.