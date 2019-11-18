Центр здоровья детей опроверг публикации о прекращении программы трансплантации почки

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава России продолжает реализацию программы трансплантации почки у детей, которая была запущена в феврале. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе центра.

Ранее о закрытии программы написала газета "Коммерсантъ". Издание утверждало, что руководство организации также решило уволить руководивших проектом Михаила Каабака и Надежду Бабенко.

"Информация о закрытии программы трансплантации в ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" Минздрава России (НМИЦ ЗД) не соответствует действительности. В настоящее время программа продолжает развиваться. <...> В настоящее время в НМИЦ ЗД по-прежнему осуществляется программа по подготовке и проведению оперативных вмешательств, связанных с трансплантацией почки у детей", - говорится в сообщении.

В центре заявили, что планируют увеличить число сотрудников, занимающихся этим вопросом.

Комментируя данные "Коммерсанта" об увольнении врачей, в пресс-службе пояснили, что руководство организации решило нанять сотрудника на полный рабочий день, в связи с чем "наличие внешних совместителей (Каабак и Бабенко работали в этом качестве на четверть ставки - прим. ТАСС) стало нецелесообразным". "Заведующим отделением заместительной почечной терапии с палатами интенсивной терапии А. В. Попа самостоятельно было принято решение об увольнении 1 ноября 2019 г. по собственному желанию (п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ). На освободившуюся должность принят специалист с соответствующей квалификацией", - заключили в центре.