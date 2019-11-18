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Минкультуры выделит благотворительным фондам Безрукова и Миронова более 15 млн рублей

Фонды направят эти средства на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального и изобразительного искусства

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Минкультуры РФ выделит Фонду поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова и Благотворительному фонду Евгения Миронова "Театральные инициативы" по 7,14 и 8 млн рублей соответственно. Об этом говорится в материалах проекта Счетной палаты РФ "Госрасходы", презентация которого состоялась в понедельник.

Уточняется, что фонды получат средства на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества. Помимо этого, Минкультуры перечислит 7 млн рублей Фонду развития культуры и современного искусства "Территория", среди учредителей которого - Миронов, а также театральный критик Роман Должанский и режиссер Кирилл Серебренников.

Проект "Госрасходы" - технологический проект Счетной палаты РФ, основанный на открытых данных и ориентированный на предоставление инструмента общественного контроля и обеспечение максимальной доступности первичных, обработанных и аналитических данных для всех граждан РФ.

Теги
РоссияСеребренников, Кирилл СеменовичМиронов, Евгений ВитальевичБезруков, Сергей Витальевич
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