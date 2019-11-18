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Москалькова предложила Бутиной защищать права россиян за рубежом

Уполномоченный по правам человека в РФ также рассказала Марии Бутиной, что аппаратом омбудсмена наработан "очень интересный механизм" взаимодействия с ООН, Советом Европы

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила россиянке Марии Бутиной, освобожденной из тюрьмы в США, работу в аппарате омбудсмена - принять участие в группе по защите соотечественников за рубежом.

"Приглашаю работать в нашей группе по защите соотечественников за рубежом. Уверена, что мы вместе сможем много пользы принести людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию за рубежом", - сказала Москалькова на встрече с Бутиной в понедельник.

Она также отметила, что принято решение о расширении работы группы по защите прав граждан России на Украине. "Мы ее решили расширить, потому что есть много судеб наших граждан, которые связаны и с другими государствами. Это Александр Винник в Греции, Константин Ярошенко в США, это наши граждане в других государствах, о которых мы заботимся", - отметила уполномоченный.

Кроме того, Москалькова рассказала Бутиной, что аппаратом омбудсмена наработан "очень интересный механизм" взаимодействия с ООН, Советом Европы. "Мы работали и по вашей теме, и по теме Кирилла Вышинского, и по судьбе других граждан, находящихся в местах лишения свободы по надуманным основаниям", - сказала Москалькова.

Приехавшая в США на учебу Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года. Москва характеризовала обвинения в адрес Бутиной как сфабрикованные и требовала ее освобождения из-под стражи. Россиянка 13 декабря 2018 года в суде столичного округа Колумбия признала вину по одному из пунктов обвинения, который касался нарушения законов об иноагентах в США, и 26 апреля 2019 года была приговорена к 1,5 года тюремного заключения. С учетом уже отбытого перед этим под стражей времени и примерного поведения россиянку освободили 25 октября, 26 октября она вернулась на родину.

Теги
УкраинаРоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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