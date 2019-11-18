В Оренбургской области 10 школ закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии

ОРЕНБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Санитарные врачи настояли на приостановке учебного процесса в 10 школах Оренбургской области из-за высокого уровня заболеваемости детей пневмонией. Об этом журналистам сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Ирина Якубович.

"Согласно мониторингу эпидемиологической ситуации по внебольничной пневмонии еженедельно регистрируется от 300 до 320 случаев. По состоянию на 18 ноября зарегистрированы очаги внебольничной пневмонии в 10 школах шести административных территорий. Это город Оренбург (две образовательные организации), одна школа Орска, Бугуруслан (три образовательных учреждения), Абдулино (две школы), Соль-Илецкий и Ясненский городские округа", - сказала Якубович.

По данным ведомства, 40% заболевших пневмонией в Оренбургской области - это дети, половина из которых - школьники. Чаще всего это заболевание становится осложнением после перенесенной острой респираторной инфекции, иногда выступает как самостоятельное заболевание, уточняют специалисты. По результатам лабораторного обследования заболевших детей, основным возбудителем в Оренбуржье является микоплазма.

"По сравнению с прошлым годом мы видим некоторое увеличение числа зарегистрированной заболеваемости с октября, рост числа заболевших идет за счет школьников. Мы наблюдаем, что дети с ОРВИ в образовательных организациях вовремя не изолировались, создавая тем самым условия для распространения инфекции в школе при несоблюдении тех санитарных противоэпидемических мероприятий, которые направлены на предупреждение любого инфекционного заболевания в школьных коллективах", - объяснила Якубович.

В Управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области уточнили, что для этой инфекции характерны периодичность и цикличность. Пневмония распространяется в осенне-зимний и проявляет наибольшую активность один раз в три-пять лет.