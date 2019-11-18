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Ситуация вокруг ареста сейнера "Норд"

В Крыму призвали Украину вернуть арестованный сейнер "Норд" после возврата кораблей

При этом, по словам постпреда Крыма при президенте России Георгия Мурадова, речь может идти о возврате и других российских судов

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Украина в качестве жеста доброй воли после возврата военных кораблей должна вернуть крымским рыбакам арестованный сейнер "Норд", считает заместитель председателя Совета министров Крыма - постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.

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В понедельник в Черном море состоялась передача трех украинских военных кораблей - буксира "Яны Капу" и малых бронированных артиллерийских катеров "Никополь" и "Бердянск" - украинской стороне.

"Я считаю, правильно бы было после передачи военных судов, если бы Украина в качестве жеста доброй воли вернула задержанный сейнер "Норд", - сказал Мурадов ТАСС.

Речь может идти о возврате и других российских судов, задержанных ранее в украинских портах, отметил Мурадов, добавив, что как крымский чиновник он ожидает возвращения именно крымского сейнера. "Нас волнует, что наши рыбаки остались без своего судна, которое было для них средством к существованию", - пояснил Мурадов.

Задержания российских судов

В марте 2018 года Госпогранслужба Украины задержала судно "Норд" с экипажем в составе 10 граждан России в Азовском море. Капитану Владимиру Горбенко предъявили обвинения в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины" и в незаконном вылове рыбы. Херсонский городской суд 10 апреля отпустил его под залог с обязательством являться для проведения следственных действий, других моряков оштрафовали.

Двоим морякам судна в течение короткого времени удалось покинуть Украину, остальных Киев семь месяцев удерживал, не разрешая покинуть страну по российским документам. Только 30 октября по договоренности РФ и Украины их передали России в обмен на такое же число украинских рыбаков с украинских судов "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105", задержанных ранее за незаконный промысел рыбы возле Крыма. В начале февраля капитан судна, который находился на Украине под следствием и был объявлен в розыск, как пропавший без вести, вернулся в Крым.

Теги
РоссияКрымСитуация вокруг ареста сейнера "Норд"
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