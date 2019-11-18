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Россия не примет участие в конкурсе "Мисс Вселенная" в 2019 году

Директор конкурса "Мисс Россия" Анастасия Беляк сообщила, что у россиянки Алины Санько недостаточно времени на получение американской визы и подготовку к конкурсу
"Мисс Россия - 2019" Алина Санько Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
"Мисс Россия - 2019" Алина Санько
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Участница от России не поедет на конкурс "Мисс Вселенная", который пройдет в этом году в США. Об этом после пресс-конференции в ТАСС в понедельник сообщила директор конкурса "Мисс Россия" Анастасия Беляк.

"В этом году, к сожалению, организация конкурса "Мисс Вселенная" очень поздно сообщила о датах и месте проведения финала. Мы планировали, что [обладательница титула "Мисс Россия - 2019"] Алина Санько отправится на два конкурса: "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная". В этом году конкурсы накладываются, один пройдет 8 декабря, а другой - 14 [декабря]. Мы об этом узнали меньше месяца назад. Из-за того, что организаторы так поздно сообщили, мы не едем", - сказала она ТАСС.

Согласно формату, одним из призов смотра "Мисс Россия - 2019" является участие в конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная". По словам Беляк, у Санько также недостаточно времени на получение американской визы и подготовку к конкурсу "Мисс Вселенная". "Мы надеемся, что такой масштабный проект будет сообщать о деталях проведения конкурса заблаговременно", - добавила Беляк.

Победительница конкурса "Мисс Россия -2019" Алина Санько примет участие в конкурсе "Мисс Мира" 14 декабря в Лондоне. "Мисс Мира" - старейший ежегодный международный конкурс красоты, проводится с 1951 года.

Конкурс "Мисс Вселенная" проводится ежегодно с 1952 года. В этом году он пройдет в Атланте, штат Джорджия, с 28 ноября по 8 декабря.

О конкурсе "Мисс Мира"

Санько поделилась, что считает самым главным конкурсный этап, связанный с представлением благотворительного проекта. "Я сотрудничала с благотворительным фондом "Подсолнух". Я человек искусства, люблю дарить свои навыки, проводить мастер-классы. Я считаю, что искусство может помочь человеку избавиться от болезней", - рассказала Санько.

Девушка будет выступать в платье синего цвета на одно плечо с вырезом от середины бедра, дизайнером которого выступил Игорь Чапурин. "Работа с Чапуриным - беспроигрышный вариант, потому что он всегда создает шедевры. В этом году он был членом жюри конкурса ["Мисс Россия"] и в том числе был причастен к выбору Алины", - отметила директор конкурса Беляк.

По словам Санько, платье для национального конкурса получило название "Русский сувенир", его дизайнером стал Глеб Винокуров. Наряд был вдохновлен такими направлениями декоративного искусства, как гжель и императорский фарфор.

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