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Конкурс переводчиков из стран "Пояса и пути" прошел в китайском городе Санья

Участники соревновались в мастерстве устного и письменного перевода с китайского на русский, английский, арабский, испанский, тайский, французский и другие языки

САНЬЯ /Китай/, 18 ноября. /ТАСС/. Конкурс переводчиков из стран-участниц инициативы "Один пояс - один путь" состоялся 16 ноября в городе Санья в провинции Хайнань на юге Китая. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Участники соревновались в мастерстве устного и письменного перевода с китайского на русский, английский, арабский, испанский, тайский, французский и другие языки стран "Пояса и пути".

"Нам необходимо не только повышать уровень перевода, но и ускорить процесс подготовки компетентных специалистов-переводчиков", - сказал заместитель главы Управления по делам издания и распространения литературы на иностранных языках КНР Фан Чжэнхуэй. "Это требуется для улучшения взаимодействия между народами стран-участниц "Одного пояса - одного пути", - подчеркнул он.

Замглавы управления также отметил, что конкурс не только стал площадкой для обмена опытом между специалистами, но и способствовал экономическому и культурному обмену между Хайнанем и странами инициативы "Пояса и пути".

Инициатива "Один пояс - один путь" была выдвинута в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином с целью продвижения международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием как можно большего числа стран и использованием китайского и зарубежного капиталов. По данным на октябрь текущего года к ней присоединились 137 стран и регионов мира, а также порядка 30 международных организаций.

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