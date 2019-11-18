В Брюсселе за брошенный окурок будут штрафовать на €200

БРЮССЕЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. В Брюсселе - столице Бельгии и Евросоюза с января 2020 года курильщику, который бросит на землю окурок, будет грозить штраф в размере $200. Об этом сообщил в понедельник бельгийский телеканал VRT со ссылкой на представителей брюссельской полиции.

"С января 2020 года полиция будет проявлять повышенную бдительность для обеспечения того, чтобы курильщики больше не бросали окурки на улице, нарушителям будет выписываться штраф в размере $200", - отмечают они.

По словам представителей властей города, в настоящее время в Брюсселе активно устанавливают мусорные баки, предназначенные специально для окурков. Уже до конца этого года в общественных местах, в основном вблизи трамвайных и автобусных остановок, а также школ, появятся около 100 таких баков.

Проблема для бельгийской столицы и самого королевства актуальна, учитывая то, что, по последним данным департамента здравоохранения, более 18% жителей Бельгии являются заядлыми курильщиками. Там сообщили, что министр социальных дел и здравоохранения Бельгии Магги Де Блок намерена уделить приоритетное внимание борьбе с курением в стране.

В Бельгии действует запрет на курение в общественных местах. Он вводился поэтапно, начиная с 2006 года. Только с 1 июля 2011 года королевство присоединилось к европейским странам, полностью запретившим курение в общественных местах. Максимальная сумма штрафа за нарушение - $5 тыс. Кроме того, закон предусматривает возможность закрытия на срок до шести месяцев тех заведений, где будет выявлено нарушение запрета. Однако недавнее исследование показало, что ему подчиняются далеко не все: в каждом шестом баре в Бельгии нарушается закон о запрете курения в общественных местах.