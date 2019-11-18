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Дед Мороз отмечает день рождения в Великом Устюге

После праздника волшебник отправится в новогоднее путешествие по России

ВОЛОГДА, 18 ноября. /ТАСС/. Сказочные персонажи из разных уголков России прибыли в Великий Устюг, чтобы поздравить с днем рождения российского Деда Мороза, рассказали ТАСС в вотчине волшебника.

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"Сегодня, 18 ноября, Дедушка Мороз отмечает свой день рождения. Прибыли сказочные персонажи из разных городов. В 16:30 мск в вотчине началось главное волшебное праздничное шоу "Реальная сказка". Впервые оно проходит на обновленной площадке - на стадионе вотчины, который откроет портал в сказочный мир. Раньше сцену устраивали перед теремом Деда Мороза, в этом году выбрали новое место, где удобнее и больше мест для гостей. Вечером в 18 часов Дедушка зажжет огни на елке, установленной на площади в Великом Устюге", - рассказала ТАСС пресс-секретарь волшебника Арина Мизгирева.

По ее словам, с поздравлениями и подарками из своих сказок в вотчину прибыли внучка Снегурочка из Костромы, Тол Бабай из Удмуртии, Ямал-Ири из Салехарда, Баба Яга, Цари Берендей и Алеша Попович из Ярославской области, Кыш Бабай из Казани, Матушка Зима и Снеговик из Архангельской области, Талви Укко из Карелии, Братья 12 месяцев из города Клина, повелитель холода Чысхаан из Якутии, Байкальский Дед Мороз из Иркутской области, а также Золотая рыбка, Тарногская Пчела, Сударыня Белозерская из Вологодской области. Традиция отмечать день рождения 18 ноября возникла в 2005 году. Считается, что именно в середине ноября на вологодскую землю приходят морозы.

После празднования волшебник отправится в новогоднее путешествие по стране, зажжет огни на площадях городов, посетит с подарками детские дома и больницы. "2 декабря Дедушка будет в Москве и даст пресс-конференцию в агентстве ТАСС. Затем он побывает в Нижнем Новгороде, Самаре, Перми, Челябинске, а также за рубежом, например, в Риге. В Санкт-Петербурге волшебник будет 21 декабря. Он зажжет огни на елке в Кемерове, Томске, Екатеринбурге, Олонце, Якутии, Вятских полянах, где живут его сказочные коллеги. Завершится путешествие 30 декабря, а Новый год Дедушка встретит в вотчине вместе со своими гостями", - рассказала представитель волшебника.

Теги
РоссияВологодская область
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