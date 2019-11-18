В кабмине предложили поэтапно увеличивать сроки перерегистрации охотничьего оружия

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала с рядом оговорок депутатский законопроект об увеличении сроков перерегистрации охотничьего оружия, однако предложила поэтапную корректировку срока действий разрешений - с 2023 года до восьми лет, с 2025 года до 10 лет и с 2030 года - до 15 лет. Об этом говорится в одобренном комиссией проекте официального отзыва кабмина (копия документа есть в распоряжении ТАСС).

В июле этого года группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым внесла на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается увеличить с пяти до 15 лет срок действия разрешений на хранение и ношение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия и пневматического оружия, используемых исключительно для охоты.

"Увеличение предлагаемой законопроектом периодичности представления в Росгвардию или ее территориальный орган медицинских заключений до 15 лет без введения дополнительного механизма выявления у владельцев оружия медицинских противопоказаний существенно повысит риски неправомерного владения оружием лицами, страдающими прежде всего алкоголизмом, наркоманией, а также психическими заболеваниями, при которых владение оружием противопоказано", - говорится в проекте заключения правительства. Согласно ему, "отсутствие на протяжении 15 лет фактической информации о наличии у владельцев охотничьего оружия медицинских противопоказаний может негативно сказаться на общественной безопасности, эффективности защиты прав и свобод человека и гражданина".

По мнению членов комиссии, "целесообразно осуществить предлагаемое законопроектом увеличение срока действия разрешения на ношение и хранение охотничьего оружия поэтапно, например, с 2023 года - до восьми лет, с 2025 года - до 10 лет, с 2030 года - до 15 лет, а также сохранить существующую периодичность (не реже одного раза в пять лет) прохождения владельцами оружия медицинского освидетельствования на наличие противопоказаний".

Кроме того, положения законопроекта ставят в неравные условия владельцев оружия, используемого в целях охоты, по сравнению с гражданами, которые владеют оружием для самообороны или занятия спортом, сказано в проекте отзыва. Согласно ему, "правительством РФ законопроект поддерживается с условием его доработки в соответствии с указанными замечаниями".

Просьба охотников

С просьбой проработать соответствующие изменения в законодательство к председателю Госдумы Вячеславу Володину ранее обратились представители охотсообществ. Как пояснял тогда Пискарев, сейчас для продления срока действия разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия охотникам, особенно живущим в отдаленной местности или представляющим коренные малочисленные народы, приходится неоднократно приезжать в областной или республиканский центр, оплатив проезд, зачастую проживание, медицинское обследование и получение справок, а также госпошлину. В итоге, по его словам, "набегает немалая для охотника сумма, иногда сопоставимая со стоимостью самого ружья".