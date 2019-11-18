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Полиция Москвы начала проверку после исчезновения редактора "Интерфакса"

По словам источника в правоохранительных органах, Маргарита Игнатова ушла из дома утром 17 ноября и пропала

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Полиция Москвы проводит проверку по факту исчезновения редактора информационного агентства "Интерфакс" Маргариты Игнатовой и приступила к ее поиску. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"В правоохранительные органы поступило заявление об исчезновении Маргариты Игнатовой. В нем отмечается, что она ушла из дома утром 17 ноября и пропала. По данному факту началась проверка", - отметил собеседник агентства.

Как рассказал источник, в понедельник журналистка не появилась на работе, на связь она тоже не выходила. "Полиция начала поиски девушки", - подчеркнул он.

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