Умер один из создателей системы ПРО Валентин Пантелеев

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. В Москве умер один из создателей отечественных систем противоракетной обороны (ПРО) Валентин Пантелеев. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Радиотехнического института им. А. Л. Минца.

"Да, к сожалению, скончался Валентин Федорович Пантелеев. Он работал в нашем институте и в свое время был правой рукой Виктора Карловича Слоки. Институт выражает искренние соболезнования родным и близким умершего", - сказали в пресс-службе.

Ему было 88 лет.

Пантелеев с отличием окончил Московский авиационный институт и с 1958 года работал в Радиотехническом институте. Принимал участие в разработке и создании радиолокационной станции (РЛС) обнаружения и сопровождения ЦСО-С и стационарной РЛС "Дон-2Н" (генконструктор В. К. Слока), которая входит в систему ПРО Москвы.

Награжден орденами "Знак Почета", "За заслуги перед Отечеством" IV степени, медалями за большой личный вклад в развитие обороноспособности страны.