КРАСНОДАР, 18 ноября. /ТАСС/. Дети с ограниченными возможностями здоровья могут посещать спектакли, концерты и выставки государственных учреждений культуры в Краснодарском крае бесплатно. Об этом сообщается на официальном сайте администрации региона.

Такие изменения произошли по инициативе министра культуры Краснодарского края Виктории Лапиной. Ранее форма поддержки включала в себя только льготные цены на посещение учреждений культуры. Теперь речь идет о бесплатном входе при предъявлении необходимых документов.

"Дети-инвалиды смогут бесплатно посещать театры и музеи Кубани. Для этого достаточно предъявить паспорт, документ, подтверждающий принадлежность к данной категории в кассу и получить билет", - сообщается на сайте.

Уточняется, что льготы для сопровождающих лиц также сохраняются. Новая форма поддержки будет применяться на постоянной основе.

На сегодня на Кубани живут свыше 26 тыс. детей-инвалидов. Каждый год порядка шести тысяч детей проходят реабилитацию в 25 краевых центрах.