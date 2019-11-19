Захоронить нельзя перерабатывать: как утилизируют мусор в России

Каждый год в России образуется более 60 млн тонн твердых коммунальных отходов. Количество ТКО растет - за последние 20 лет объемы ежегодно производимого мусора выросли в два раза. Каждый россиянин накапливает около двух кубометров бытовых отходов в год, или 1,1 кг ежедневно. К настоящему моменту в стране скопились более 43 млрд тонн промышленных и бытовых отходов, из них бытовой мусор составляет около 1%. Около 30% объема ТКО - это органические отходы, чуть больше 20% - бумага и картон, 15% - пластик, около 9% - стекло, 4,6% - металл.

Куда идут отходы

Существует три способа утилизации отходов: захоронение, сжигание и переработка. В настоящее время почти весь российский мусор (около 90%) попадает на объекты захоронения. Объем переработки отходов в последние годы составляет 10%, по данным Министерства природных ресурсов и экологии, а около 2% от общего объема мусора сжигается.

Сейчас в стране насчитывается более 14 тыс. крупных легальных полигонов и свалок. Общая площадь мусорных свалок в стране составляет 4 млн га, ежегодно эта цифра растет еще на 0,4 млн га. Если эти темпы сохранятся, то уже к середине 20-х годов площадь свалок в России удвоится и будет занимать пространство, примерно равное двум Азовским морям.

К этим цифрам стоит прибавить еще и незаконные и стихийные свалки. Их устранение стало одной из основных причин роста тарифа на вывоз коммунального мусора. "Внедрение новой модели привело к объективному подорожанию этой услуги по обращению с отходами, в первую очередь причина удорожания - закрытие несанкционированных объектов, незаконных свалок. За этот период сократилось количество таких объектов в 5-6 раз, было 11 тыс. в стране", - рассказал вице-премьер РФ Алексей Гордеев в июле 2019 года. Согласно докладам Минприроды РФ, каждый год число выявленных несанкционированных свалок удваивается, несмотря на постоянные работы по их ликвидации. Такие свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду: из захороненного мусора могут выделяться токсичные жидкости (фильтрат) и свалочный газ, обладающий парниковым эффектом и усиливающий глобальное потепление.

Как уменьшить объемы захоронений

В первую очередь необходимо снижать объемы накопления мусора: уходить от культуры одноразового потребления. Это возможно с развитием ответственности производителей и потребителей. Каждому из нас нужно научиться меньше покупать, использовать товары повторно, осознанно относиться ко всем продуктам потребления. Безусловно, мусор при этом будет продолжать образовываться, и здесь важен принципиально новый для России подход к проблеме отходов: сортировка и переработка мусора.

Несмотря на то, что сейчас перерабатывается лишь малая часть ТКО, даже поверхностный взгляд на состав мусора показывает, что не менее 50-70% наших отходов - потенциальное вторсырье, или вторичные материальные ресурсы (ВМР). Международный опыт обращения с отходами показывает, что из смешанного объема ТКО удается выделить лишь 5-10% вторсырья. Таким образом, основная проблема мусорной отрасли на данный момент - отделение ВМР от остальных отходов. Решить эту проблему поможет своевременная обработка или сортировка мусора. Она должна происходить на двух этапах - при первичном накоплении ТКО в контейнерах и на сортировочных станциях.

Если все отходы в контейнере перемешаны, значительная их часть теряет ценность и непригодна к дельнейшему использованию. Бумага и картон превратятся во влажную массу, которую невозможно переработать. Часть ВМР извлекать из этой массы технически сложно и просто неэффективно. Общий объем извлеченного вторсырья при этом будет в десятки раз меньше потенциально возможного.

Чтобы уменьшить объемы захоронения, снизить воздействие на окружающую среду и развить переработку, в последние годы в стране проводится масштабная реформа обращения с отходами. Новые правила разрабатывались несколько лет и вступили в силу с 1 января 2019 года.

Методично вводится система раздельного накопления мусора. Москва переходит на двухпоточную систему: ВМР и остальные отходы. Согласно заявлению московской мэрии, к 1 января 2020 года во всех дворах города будут установлены специальные контейнеры для сбора вторсырья. Весь объем отходов из контейнеров будет попадать на станции обработки, где 100% мусора будут сортировать на двух разных конвейерах. В Москве и других крупных городах пока не решена проблема обращения с органическим мусором. Он почти в полном объеме отправляется на свалки и полигоны. Несмотря на это, прогноз ситуации положительный. По данным национального проекта "Экология", к середине 20-х годов объемы сортировки мусора планируется увеличить до 40%, и это не предел.

Реформа обращения с отходами запланирована таким образом, чтобы обеспечить эффективность отрасли и сделать ее привлекательной для инвесторов. Государственный контроль за всеми этапами обращения с отходами осуществляется через региональных операторов и позволяет планировать объемы и потоки отходов, гарантировать необходимые мощности сортировочных станций и полигонов ТКО. Единственным исключением из этой системы является переработка отходов. Согласно новой версии закона "Об отходах производства и потребления" деятельность заводов по переработке лицензируется, технологические циклы должны соответствовать законодательным нормам, однако объемов сырья государство не гарантирует.

Развитие перерабатывающей отрасли напрямую зависит от сортировки, обеспечивающей объемы ВМР. Критически важным становится стратегическое планирование: заводы по переработке являются ресурсоемким производством и должны располагаться вблизи сортировочных станций - это снижает затраты на транспортировку сырья, обеспечивает экономическую эффективность предприятия, а значит, сделает его более привлекательным для инвестиций и обеспечит возможность развития переработки в России.

"Население и так достаточно платит за сбор и вывоз мусора. А переработка - не дотационная отрасль. Она может и должна быть экономически эффективной, поэтому ее важно грамотно планировать. Чтобы завод существовал, нужны гарантии прибыли. Затраты на перевозки мусора составляют от 22 до 40 рублей на тонну отходов на километр пути. Цифра зависит от типа транспорта: обычный мусоровоз или большая машина. Средняя стоимость вторсырья на рынке составляет порядка 4,5 тыс. рублей за тонну. Легко посчитать, что, если перевозить сырье дальше, чем на 200 км, вся история с переработкой становится убыточной", - говорит Артем Седов, генеральный директор компании "Большая Тройка", занимающейся разработкой программных решений для создания электронных моделей управления отходами.

О плохо развитой инфраструктуре сообщают и инвесторы. Как ранее заявляла исполнительный директор Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру Светлана Бик: "Бывает, что хорошая сортировка мусора построена далеко от полигона, а отсортированное стекло и ряд других вторичных ресурсов очень сложно продать переработчикам. В итоге мусор опять возвращается на свалки".

Системно решить задачи планирования отрасли обращения с отходами в целом и переработки в частности призваны региональные территориальные схемы. Они строятся и корректируются на основе электронных моделей - масштабных и сложных информационных систем, состоящих из программного обеспечения, баз данных, математических моделей и искусственного интеллекта. В самом упрощенном виде электронные модели - это программы, которые дают полную картину состояния отрасли обращения с отходами в регионе на данный момент и прогноз ее развития на несколько лет вперед, включая изменения в инфраструктуре обращения с отходами, прогнозируемом тарифе и инвестиционной привлекательности. Программное обеспечение компании "Большая Тройка" позволяет анализировать работу в отрасли как в отдельно взятом регионе, так и в нескольких соседствующих субъектах, синхронизировав их работу. "Сначала нужно оценить эффективность перевозок, составить прогноз рентабельности вторсырья, а уже на основании этого должны приниматься решения о расположении недостающих объектов, планироваться новые сортировочные комплексы, выбираться места для заводов по переработке", - говорит Артем Седов.

По подсчетам экспертов, внедрение переработки в России обеспечит появление около 252 тыс. дополнительных рабочих мест, при этом ежегодные потери доходов, которые могли бы получить компании на сортировке и переработке мусора, оцениваются в 232,8 млрд рублей. Согласно национальному проекту "Экология", к 2024 году в стране должны быть построены более 200 мусороперерабатывающих заводов. Их эффективность и возможность дальнейшего развития отрасли во многом зависят от стратегических решений, которые принимаются уже сейчас.