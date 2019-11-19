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В Роскачестве рассказали, как определить хорошее вино по цвету и запаху

По словам экспертов, качественное вино должно обладать естественным здоровым цветом с блеском
Описание
© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Роскачество в преддверии новогодних праздников разработало рекомендации по выбору вина, советуя, в первую очередь, обращать внимание на его прозрачность и чистоту. Об этом говорится в сообщении организации.

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"При оценке внешнего вида вина стоит обратить внимание на прозрачность и чистоту. Если в вине плавают хлопья или какой-то другой осадок, есть повод усомниться в качестве", - считают эксперты. 

Как отметили в Роскачестве, хорошее вино должно обладать естественным здоровым цветом с блеском. Например, белое сухое - светло-соломенным или бледно-золотистым. Если белое сухое вино похоже по оттенку на осветленный яблочный сок, скорее всего, оно испорчено, а именно - окислено. Красное вино, по данным экспертов, может обладать очень широкой гаммой оттенков от бледного гранатового до насыщенного рубиново-вишневого и даже непрозрачно-красного с фиолетовым оттенком.

Эксперты напомнили, что в букете вина выделяют несколько групп ароматов: цветочные, фруктовые, животные, растительные. При этом есть целый ряд "пороков" вина, которые свидетельствуют о его низком качестве или ошибках, допущенных в производстве. Например, "мышиный" тон, оттенок цветной капусты, лука, вареной свеклы недвусмысленно говорят о "болезнях" винодельческого продукта, пояснили в Роскачестве. 

Говоря о вкусе вина, специалисты отметили, что если в нем присутствует обжигающий оттенок, то это свидетельствует о повышенном содержании "летучих кислот" - в первую очередь, уксусной. Роскачество также не рекомендует покупать алкоголь в интернете с доставкой, тем более, в запрещенное время, поскольку существует большой риск приобрести контрафактный алкоголь. "Крупные импортеры и сети имеют на своих сайтах интернет-витрины, где можно почитать о продукте, забронировать его для покупки непосредственно в магазине. Все, что привозит курьер домой - это алкоголь, происхождение которого не известно", - подчеркнули в Роскачестве. 

В организации отметили, что ценовая планка для качественного российского вина сейчас относительно невысока. Так, в топ-100 марок по версии "Винного гида России", составленного экспертами Роскачества, Минпромторга и Минсельхоза, в этом году вошли даже вина с розничной ценой порядка 200 рублей. Однако таких вин на рынке не так много, поэтому лучше ориентироваться на выбор экспертов, заключили в Роскачестве.

Теги
Россия
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