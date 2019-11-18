Сайты-нарушители закона о персональных данных будут блокировать незамедлительно

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому операторы связи должны блокировать нарушителей закона о защите персональных данных после получения уведомления Роскомнадзора незамедлительно. Об этом говорится в документе, опубликованном в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"После получения информации, обрабатываемой с нарушением законодательства, оператор связи обязан ограничить доступ к информационному ресурсу, в том числе к сайту в сети "Интернет", на котором осуществляется обработка информации с нарушением законодательства Российской Федерации в области персональных данных", - говорится в документе.

Постановление главы правительства подписано 13 ноября. Изменения внесены в правила создания и формирования "Реестра нарушителей прав субъектов персональных данных".