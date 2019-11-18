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Полиция подтвердила исчезновение редактора "Интерфакса"

Маргарита Игнатова ушла из дома и не вернулась, ее мама подала заявление в полицию

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Столичная полиция подтвердила факт исчезновения редактора информационного агентства "Интерфакс" Маргариты Игнатовой, которая накануне утром ушла из дома и не вернулась.

"В настоящее время устанавливается местонахождение девушки 1990 года рождения. Заявление в полицию подала ее мама, сейчас ведутся поиски", - сказал ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД по Москве.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что заявление было подано в ОМВД по району Западное Дегунино на севере Москвы.

Ранее сообщалось, что в правоохранительные органы поступило заявление об исчезновении Маргариты Игнатовой. В нем отмечается, что она ушла из дома утром 17 ноября в церковь и пропала. Как рассказал источник в правоохранительных органах, в понедельник, 18 ноября, журналистка не появилась на работе, на связь она тоже не выходила.

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