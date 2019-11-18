МВД предлагает разрешить иностранцам регистрироваться через портал госуслуг

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. МВД России разрабатывает поправки в закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ", дающие право иностранцам регистрироваться по месту жительства через портал госуслуг. Об этом говорится в уведомлении о подготовке проекта нормативного правового акта, размещенном в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас при предоставлении услуг по регистрационному учету россиян по месту пребывания и по месту жительства, а также по осуществлению миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства используется возможность обращения за их получением через многофункциональные центры или в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Но для регистрации по месту жительства постоянно или временно проживающему в РФ иностранцу или лицу без гражданства необходимо лично обратиться непосредственно в орган миграционного учета в месте нахождения жилого помещения, которое данным гражданином избрано в качестве места жительства.

"Существует необходимость подготовки проекта федерального закона, предусматривающего возможность регистрации (снятия с регистрации) иностранных граждан и лиц без гражданства по месту жительства через многофункциональные центры <...>, а также с использованием <...> Единого портала государственных и муниципальных услуг, - говорится в обосновании к разработке документа.