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В Волгограде наградили победителей всероссийской телевизионной премии "ТЭФИ-Регион"

В этом году в конкурсе приняли участие около 500 работ почти от 130 телекомпаний России

ВОЛГОГРАД, 18 ноября. /ТАСС/. Победителей Всероссийской телевизионной премии "ТЭФИ-Регион" наградили в Волгограде в понедельник вечером. Бронзовую статуэтку "Орфей" на церемонии в Новом экспериментальном театре получили представители региональных телекомпаний, творческих коллективов, журналистов, занявшие первые места в 20 номинациях, передает корреспондент ТАСС с церемонии награждения.

С приветственными словами к собравшимся обратился президент Академии российского телевидения Александр Акопов. Он отметил, что вручение "ТЭФИ-Регион" проходит в год, когда Академии исполнилось 25 лет. "25 лет назад региональный журналист не имел никаких шансов, что его сюжет еще кто-то увидит, кроме региона. Потом появилось ТЭФИ, затем Интернет", - сказал Акопов, подчеркнув, что сейчас творчество любого журналиста стало доступно каждому.

В номинации "Еженедельная информационно-аналитическая программа" победителем стала "Картина недели" АНО ТРК "Тюменское время", в номинации "Ежедневная информационная программа для городов с численностью населения от 300 тыс. до 1 млн" статуэтка "Орфей" вручена коллективу "Новости Сургута" телекомпании "Сургутинформ-ТВ".

Статуэтку в номинации "Ведущий информационной программы" член жюри Мария Ситтель вручила Денису Елаховскому - ведущему программы "Фанимани" на канале "Москва 24". Победителем в номинации "Развлекательная программа" стал коллектив компании ВГТРК ГТРК "Волгоград-ТРВ" с программой "Точка на карте "Дубовский район". Главный приз "ТЭФИ-Регион" в номинации "Ежедневная информационная программа для городов - миллионников вручен также волгоградским журналистам программы "Вести-Волгоград" компании "Волгоград-ТРВ".

Конкурс "ТЭФИ-Регион" является аналогом премии ТЭФИ, его цель - поощрение наиболее значимых работ и профессионалов регионального телевидения России. Учредителем выступает фонд "Академия Российского телевидения". В этом году финал "ТЭФИ-Регион" впервые проходил в Волгограде. К участию в конкурсе были допущены около 500 работ почти от 130 телекомпаний России.

Теги
РоссияТюменская областьВолгоградская областьХанты-Мансийский автономный округ
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