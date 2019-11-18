Главу УВД на московском метро отправили в отставку

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко уволен после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую открыл полицейский по коллегам из отдела собственной безопасности. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Савченко уволен с поста главы УВД на московском метрополитене. Это решение было принято несколько дней назад, однако приказ о его увольнении появился лишь в понедельник", - сообщил собеседник агентства. Официальным подтверждением этой информации ТАСС не располагает.

Вечером 18 сентября полицейский Алексей Смирнов открыл стрельбу по сотрудникам УСБ, которые пытались его задержать. Они предполагали, что Смирнов может быть причастен к взятке в 2 тыс. рублей. По данным Следственного комитета, стрельба произошла в вестибюле метро "Рязанский проспект". В результате один сотрудник полиции погиб, второй был госпитализирован в тяжелом состоянии. Подозреваемый полицейский был оперативно задержан. Он не оказывал сопротивление при задержании и добровольно сдал свое оружие.