Источник: начальником управления ГИБДД по Москве назначен Юрий Дроганов

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Полковник полиции Юрий Дроганов назначен на должность начальника управления Госавтоинспекции Москвы, до этого он временно исполнял обязанности начальника управления. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сегодня полковник полиции Юрий Дроганов указом президента назначен на должность начальника управления ГИБДД по городу Москве", - сказал собеседник агентства.

Ранее эту должность занимал Виктор Коваленко, который в начале этого года по собственному желанию подал рапорт об отставке. Он возглавлял столичное УГИБДД с марта 2015 года.

Юрий Дроганов (до назначения врио начальника управления) занимал должность заместителя руководителя столичного УГИБДД. Службу в органах внутренних дел начал в декабре 1983 года в должности милиционера ППС. В августе 1990 года назначен инспектором отдела ГАИ и ДПС УВД Красногвардейского района Москвы, а с ноября 1992-го занимал должность госавтоинспектора МРЭО УВД Южного административного округа Москвы. С сентября 1996 года начал занимать руководящие должности, а в 2015 году назначен на должность заместителя начальника управления ГИБДД Москвы.

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