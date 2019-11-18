Тариф в петербургском транспорте для пользователей проездных повысится на два рубля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Стоимость поездки в петербургском транспорте для пользователей проездных карт увеличится с начала 2020 года не на 10 рублей, как по разовому билету, а только на 2 рубля. Об этом сказал в понедельник губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России Санкт-Петербург".

"Обращаю ваше внимание, что для владельцев всех видов проездных билетов - а это 75% пассажиров - с 1 января 2020 года стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга увеличится на 4%. Это значит, что владельцы карты "Подорожник" по самому востребованному тарифу за проезд в метро будут платить 38 рублей, а в наземном транспорте - 33. То есть всего проезд подорожает на 2 рубля", - пояснил Беглов.

Он отметил, что с нового года город перестанет субсидировать поездки туристов, и стоимость разового проезда в наземном городском пассажирском транспорте составит 50 рублей, а в метрополитене - 55 рублей.

"На деньги, которые туристы заплатят за проезд, город сможет пополнить парк общественного транспорта. Поездки большинства петербуржцев город продолжит субсидировать", - сказал губернатор. По подсчетам городских властей, на деньги, которые поступят за счет реализации в общественном транспорте разовых билетов по увеличенному тарифу, можно будет дополнительно закупить порядка 50 автобусов.

В последний раз стоимость проезда в Петербурге повышалась в 2017 году, сейчас она составляет 45 рублей в метрополитене и 40 рублей в автобусе, троллейбусе, а также трамвае.