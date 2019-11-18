Самолет МЧС России доставил из Ирака в Москву группу российских детей

Россия возвращает своих детей из тюрем Ирака: пример для других стран?

"Спецбортом МЧС из Багдада в Москву сегодня доставлены 32 ребенка в возрасте от одного до трех лет, ранее находившихся в местах лишения свободы. Сразу по прилете в Россию детей доставят в Национальный медицинский исследовательский Центр здоровья детей Минздрава России, где им предстоит пройти комплексное обследование", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что этот рейс стал заключительным в рамках программы эвакуации детей из Ирака, при этом каждому ребенку будет оказана высококвалифицированная помощь. "При необходимости детям будет оказана высококвалифицированная медицинская помощь. Напомним, это уже четвертая, заключительная эвакуация детей из Ирака", - подчеркнули в пресс-службе.

По данным МЧС, с декабря 2018 года из Ирака в Россию было вывезено 122 ребенка.

"Всего с декабря прошлого года состоялось четыре рейса, ими доставлено в Россию 122 ребенка", - сказал представитель МЧС.

По его словам, в их числе 32 ребенка, доставленные самолетом Ил-76 МЧС России в понедельник вечером. "Дети в возрасте от года до девяти лет перенесли четырехчасовой перелет хорошо", - добавили в МЧС.

В 2017 году при детском омбудсмене была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. Совместно с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами был выработан алгоритм действий, благодаря которому в декабре 2018 года, феврале и июле 2019 года в Россию были возвращены 90 детей из Ирака.

В новость были внесены изменения (21:09 мск) - добавлены подробности.