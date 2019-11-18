ОНК Петербурга не зафиксировала нарушений в СИЗО "Кресты", куда помещен историк Соколов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Санкт-Петербурге Александр Холодов проверил условия содержания в СИЗО "Кресты", куда в минувшую пятницу помещен обвиняемый в убийстве историк и преподаватель Олег Соколов. Как сам Холодов сообщил в понедельник ТАСС, нарушений в условиях содержания не выявлено.

Что известно о задержании историка Соколова по подозрению в убийстве

"Нарушения при содержании не выявлены. Он переведен в камеру, с очками [для чтения] и книгами, телевизор в камере отсутствует", - сказал Холодов.

Он также отметил, что ранее распространившаяся в региональных СМИ информация о том, что Соколов якобы пытался нанести себе увечья во время следственного эксперимента, не соответствует действительности.