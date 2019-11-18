Роскомнадзор не намерен менять позицию по гиперссылкам на контент с матом

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Роскомнадзор не намерен идти на компромисс в споре со СМИ об ответственности последних за публикацию ссылок на содержащий нецензурную лексику контент. Об этом сообщил в понедельник ТАСС пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

"Позиция Роскомнадзор не нова, мы ее публично и успешно защищали в судах: редакция СМИ несет ответственность за все материалы, которые опубликованы в данном издании. В интернете происходит постоянный переход по гиперссылкам. Публикуя такую ссылку, вы хотите показать читателю определенный контент, соответственно, если вы размещаете гиперссылку, вы несете ответственность за то, что читатель увидит, перейдя по ней", - подчеркнул Ампелонский.

Ранее главные редакторы российских СМИ, среди которых руководители "Дождя", "Новой газеты", "Эха Москвы" и другие, обратились к главе Роскомнадзора Александру Жарову с просьбой объяснить штрафы за гиперссылки на страницы, содержащие нецензурную лексику.

Как отмечают авторы обращения, "вины СМИ за содержание материала стороннего интернет-сайта, ссылку на который это СМИ разместило на своей странице, нет". При этом издания привлекаются к административной ответственности по статье 13.21 КоАП ("Изготовление или распространение продукции средства массовой информации, содержащей нецензурную брань").

По мнению авторов обращения, такая практика нарушает закон о средствах массовой информации и ущемляет их свободу, поскольку журналистам приходится перепроверять ранее размещенные гиперссылки, а также они вынуждены отказываться от публикации определенной информации. Кроме того, главреды изданий отметили, что нецензурное выражение может быть комментарием пользователя, который добавили уже после публикации материала.