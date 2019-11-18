В Подмосковье в 2020 году появится 500 км пешеходных дорожек и тротуаров

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Пятьсот километров пешеходных дорожек и тротуаров появятся в Московской области в 2020 году. Об этом сообщил журналистам в понедельник глава ГИБДД Михаил Черников.

"Хорошее подспорье для детей - это строительство пешеходных дорожек и тротуаров. Их очень мало. К сожалению, у нас гибнут люди, в том числе и дети, которые не имеют возможности двигаться по специально отведенным местам, они движутся по дороге. Например, Московская область на следующий год запрогнозировала 500 км таких тротуаров построить", - сказал он в рамках форума, посвященного отрядам юных инспекторов движения.

Ранее он сообщал, что высокая смертность на дорогах страны связана с масштабом России и с протяженностью дорог, но в целом в этом году наблюдается тенденция к снижению смертности в ДТП.