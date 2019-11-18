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Занятия в колледже в Благовещенске, где студент устроил стрельбу, возобновили

В корпусах усилили меры безопасности и ужесточили пропускной контроль
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Стрельба в колледже в Благовещенске. Главное

ТАСС, 19 ноября. Учащиеся во вторник вернулись к занятиям в Амурском колледже строительства и ЖКХ в Благовещенске, где 14 ноября студент устроил стрельбу. Об этом сообщили ТАСС в самом учебном заведении.

"Занятия в колледже возобновлены, но корпус, где произошла трагедия, пока не работает: пары из него перенесли в другие здания учебного заведения. Студенты сегодня будут учиться в штатном режиме, но в корпусах усилены меры безопасности", - сказал собеседник агентства.

Вернуться к занятиям в колледже планировали 18 ноября, но позже начало работы отложили для консультаций учащихся с психологами, которые проходили в понедельник. Остальные учебные заведения Благовещенска работают штатно, но в них также усилены меры безопасности и ужесточен пропускной контроль.

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РоссияАмурская область
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